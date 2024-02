Alla Gam Torino la mostra Jacopo Benassi. Autoritratto Criminale

Apre al pubblico dal 27 febbraio al primo settembre la mostra Jacopo Benassi. Autoritratto Criminale, nata dall'arrivo in collezione dell'opera Panorama di La Spezia, 2022, acquisita per le collezioni del Museo dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt. L'opera acquisita è un autoritratto in cui l'artista non compare mai, così come non compare la presenza umana. Appaiono invece foto di piante scattate nel buio della notte ai giardini pubblici, piante che coprono, almeno parzialmente, alcuni panorami della città ligure dipinti con vago sapore ottocentesco.

Dietro all'installazione di Panorama di La Spezia, usata come fosse un paravento, compare Serie di ritratti appesi, 2024, realizzata per la mostra. Sono ritratti di personaggi famosi (Valentino, Nan Goldin, John Wayne, Biancaneve, Ando Gilardi) frammisti a qualche autoritratto.

E' esposto anche, per desiderio dell'artista, il grande bozzetto in gesso, conservato nelle Collezioni della Gam, che Leonardo Bistolfi realizzò per il monumento all'amico Cesare Lombroso, poco dopo la sua morte, attorno al 1910. Benassi risponde in mostra allo sguardo buio del teschio di Bistolfi con altri teschi in gesso, dispersi, ripetuti, deformi, crani inquieti. Li ha anche inclusi in un video, anch'esso intitolato Autoritratto criminale, insieme a innumerevoli scatti delle maschere mortuarie in gesso che compaiono nelle teche del Museo Cesare Lombroso di Torino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA