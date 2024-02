Ruba alcolici da supermarket e aggredisce guardia, arrestato

Ha tentato di portare via senza pagare da un supermercato alcune bottiglie di alcolici e quando è stato scoperto ha aggredito uno degli addetti alla vigilanza.

Con questa accusa è stato arrestato a Torino dai carabinieri un 35enne originario del Nord Africa, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora. L'esercizio commerciale è in via Cibrario.

L'uomo aveva infilato la merce nello zaino ed è stato controllato all'uscita. Secondo quanto è stato ricostruito, ha cercato di colpire la guardia giurata con un collo di bottiglia rotta e, all'arrivo della pattuglia dell'Arma, si è scagliato contro i militari. Per lui saranno formulate le accuse di rapina impropria e violenza a pubblico ufficiale.



