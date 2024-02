Ovada, masso sulla strada 456 del Turchino

A causa della caduta di un masso è stata chiusa la strada 456 'del Turchino', all'altezza della frazione Gnocchetto di Ovada (Alessandria), sul confine con la Liguria, per via della caduta di un masso.

Il sindaco Paolo Lantero, con la collega Katia Piccardo della vicina Rossiglione (Genova), informa che l'Anas di Torino domani provvederà alle verifiche sul fronte già interessato da una precedente frana; previsto l'arrivo della squadra dei rocciatori. Entro la giornata di oggi, invece, in programma sopralluogo dei geologi, sempre incaricati da Anas.



