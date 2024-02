Incidente sulla A7 nell'Alessandrino, muore operaio

Una persona è morta oggi in un incidente avvenuto sull'autostrada A7 Milano-Genova all'altezza di Castelnuovo Scrivia (Alessandria) in direzione sud. Secondo le prime informazioni si dovrebbe trattare di un operaio che si trovava sulla carreggiata. Gli operatori del servizio di soccorso 118 hanno tentato inutilmente di rianimarlo.

Cause e dinamica dell'incidente sono al vaglio della polizia stradale di Milano ovest.

Dopo le 15:30 sulla A7 si è creato un km di coda a partire da Casei Gerola, nel Pavese.



