Incidente stradale, un morto nel Torinese

Un automobilista ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale a Lombardore, nel Torinese. L'uomo era al volante di una Fiat 600 che, per cause in fase di accertamento, è finita giù da un ponte terminando la propria corsa sul greto del torrente Fisca. La vettura è andata completamente distrutta e l'uomo alla guida è morto sul colpo. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato la vettura vicino al corso d'acqua. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della sezione radiomobile di Venaria Reale.



