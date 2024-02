Allerta gialla per maltempo, neve dai 400 metri

Piogge persistenti per due giorni e nevicate dai 4-700 metri sul basso Piemonte al confine con la Liguria, dai 700-1.000 metri altrove. Maltempo dal tardo pomeriggio di oggi sul Piemonte e nel bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) viene indicata una situazione di allerta gialla per possibili disagi alla viabilità dovuti alle nevicate sui settori settentrionali del Piemonte, sulle zone collinari e montane confinanti con la Liguria, sui settori sud orientali, dove non si escludono locali allagamenti e isolati fenomeni di versante.

Il servizio meteo di Arpa segnala, inoltre, rinforzi della ventilazione su tutto il Piemonte orientale. La situazione "rimarrà pressoché stazionaria anche nella giornata di martedì, con piogge moderate diffuse sul territorio regionale e un lieve rialzo della quota neve, sui 600-700 metri sul basso Piemonte e oltre ai 1.000 sugli altri settori.



