Tenta truffa verso anziano e gli fa prelevare 4.000 euro

Un anziano di 86 anni è stato vittima di un tentativo di truffa da parte di una donna sinti, che l'ha spinto ad andare a prelevare 4.000 euro in banca.

L'impiegato della filiale Bpm però si è insospettito e ha chiamato la polizia, che ha trovato la donna fuori dall'istituto di credito e l'ha arrestata. Aveva raccontato all'anziana che erano stati entrambi denunciati e che stavano rischiando di essere arrestati. Per questo, come l'uomo stesso ha spiegato poi agli agenti, servivano 6.000 euro per pagare un avvocato. La moglie della vittima ha riferito in un secondo momento che il marito da un paio di anni frequentava la responsabile della truffa, alla quale in più circostanze aveva elargito piccole somme di denaro.



