Novi, il Museo dei Campionissimi più moderno e inclusivo

Un sabato speciale per il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (Alessandria). Grazie a un finanziamento di oltre 233mila euro legato ai fondi Pnrr, la struttura ha cambiato volto diventando più moderna e inclusiva.

Concluso l'intervento per la rimozione delle barriere, il Museo ha migliorato accessibilità e fruizione dei contenuti.

Particolare attenzione ai non vedenti, che possono conoscere gli spazi e il percorso attraverso una mappa sensoriale-tattile.

Nuova anche l'elaborazione di un digital storytelling: grazie a totem touchscreen, area megaschermi e nuova sala immersiva, si possono conoscere le storie di personaggi importanti, interpretati da attori (sottotitoli anche in inglese). Sono state, poi, realizzate 'aree di scarico' con sedute e tappetoni su cui riposare ascoltando i podcast sulla storia del Novecento vissuta attraverso l'evoluzione della bicicletta. Previsti anche font per chi ha disturbi dell'apprendimento.

Sempre oggi è stato siglato l'accordo con la Federazione ciclistica italiana per la programmazione annuale delle attività. A sottoscriverlo il sindaco Rocchino Muliere e il presidente Cordiano Dagnoni. Il Museo si impegna a fornire gli spazi attrezzati per le attività federali, a produrre un programma culturale, a indire un premio nazionale per i giovani ciclisti. Spetta invece alla Fci individuare, sulla base delle gare e delle corse annuali, l'atleta più meritevole che sarà premiato durante un evento proprio al Museo.



