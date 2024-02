Cinquecento in piazza a Cuneo per il cessate il fuoco

Circa cinquecento persone con le bandiere della pace e quelle di varie sigle associative hanno marciato in corteo a Cuneo nel pomeriggio per il "cessate il fuoco" a Gaza e in Ucraina. Tra gli slogan più scanditi "Palestina libera".

Il coordinamento Pace edisarmo di Cuneo e il comitato Vivere la Costituzione hanno promosso l'iniziativa aderendo alla giornata nazionale di mobilitazione indetta da Europe for peace, Assisi pace giusta e Rete italiana pace e disarmo.

I partecipanti si sono ritrovati in piazza Europa, per poi muoversi su corso Nizza e via Roma fino al punto di ritrovo finale, di fronte al municipio. Qui si sono tenuti gli interventi a nome delle organizzazioni coinvolte. Tra i presenti il vescovo di Cuneo, Piero Delbosco, e vari esponenti politici.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA