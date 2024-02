Buttato a terra all'uscita della metro per rubargli il cellulare

Ha aggredito, buttato a terra all'uscita dalla metropolitana e trascinato fino ai tornelli un ragazzo di 19 anni per rubargli il telefono cellulare e altri effetti personali. Si tratta di un giovane di 22 anni, di origine centrafricana, bloccato dai carabinieri di San Salvario a Torino, chiamati da alcuni passanti. Arrestato per tentata rapina, ha agito in pieno giorno nella metro, alla fermata Marconi, dove c'era un fitto via vai di gente, ed è stato portato in carcere.

I militari hanno ricostruito l'accaduto grazie alle testimonianze di alcune persone presenti e all'analisi delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.



