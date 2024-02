Assomed, eccessivo carico lavoro per 98,3% medici in Piemonte

Il 98,3% dei medici in Piemonte reputa di essere sottoposto a un eccessivo carico lavorativo.

Oltre il 58,19% degli intervistati dichiari di essere sottoposto a un carico decisamente elevato o di essere vicino al burn out (24,86%). I dati sono estratti da un sondaggio nazionale, condotto da Anaao Assomed, lanciato on-line, nel mese di settembre e concluso a novembre 2023, con l'obiettivo di indagare il disagio e le attuali difficoltà vissute quotidianamente dai medici, sia in termini psicologici che fisici. A rispondere sono stati per il 49,72% medici di sesso femminile e per il 50,28% di sesso maschile. Per quanto riguarda l'età, il campione è maggiormente rappresentativo delle fasce di età tra i 30 e i 40 e tra 51 e 60 anni. In merito alla area di lavoro, 21,47% ha risposto di lavorare in pronto soccorso, il 46,33% in area medica, il 18,64% in area chirurgica, il 10,73% nei servizi (microbiologia, anatomia patologica, radiologia), lo 0,56% in Anestesia e Rianimazione e il 2,26% in direzione medica. Come indicatori del carico di lavoro sono stati considerati il numero di pazienti seguiti mediamente dal singolo medico: il 35,80% riferisce di visitare un numero di pazienti tra 7 e 11. Il 25,31% riferisce di visitarne tra 12 e 16, il 7,41% tra 17 e 22 e ben l'11,73% oltre i 22 pazienti.

La percentuale che ritiene che la propria vita privata sia negativamente condizionata dall'attività lavorativa o, addirittura di non riuscire ad avere una vita personale soddisfacente, è circa dell'85%. Per quanto riguarda i turni di lavoro notturno, il 27,12% degli intervistati effettua da 1 a 3 turni mensili, il 26,55% da 4 a 5 turni, il 5,65% tra 6 e 7, e il 6,21% più di 8 turni.



