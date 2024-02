A Mirafiori, in marcia per il lavoro e il clima

Alcune centinaia di persone - un migliaio per gli organizzatori - hanno marciato oggi intorno allo stabilimento di Mirafiori a Torino per far sentire la loro voce in difesa del lavoro. La manifestazione, organizzata da Sinistra Ecologista e Alleanza Verdi Sinistra, è battezzata marcia 'Clima Lavoro' per rendere esplicita "la non contrapposizione fra la produzione industriale e la difesa dell'ambiente". Presenti tra gli altri il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il co-portavoce di Europa Verdi Angelo Bonelli, il vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Marco Grimaldi.

Il corteo, fra molte bandiere, ma anche tanti cani al guinzaglio e qualche passeggino, ha sostato di fronte ai punti più significativi dello stabilimento, dove i lavoratori che vi sono impegnati hanno preso la parola per descrivere la situazione del reparto.

"Erano più di 45 anni - ha detto all'ANSA Grimaldi - che non si faceva questo perimetro. Siamo davanti a 17 anni di cassa integrazione e la transizione ecologica non c'entra nulla con la crisi che abbiamo vissuto".



