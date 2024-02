Vermouth di Torino, dal Salone ai tanti eventi del Consorzio

Sullo slancio di una domanda sempre più forte, che ha portato alla produzione di 5 milioni di bottiglie e alle esportazioni in oltre 80 paesi, il Vermouth di Torino celebra il 24 e 25 febbraio il primo Salone, ideato da Mt Magazine in collaborazione con l'associazione di promozione sociale no profit Eat Bin e l'agenzia di organizzazione eventi To Be, al Museo Nazionale del Risorgimento Nel corso del 2024 molte saranno le iniziative organizzate nel corso dell'anno dal Consorzio del Vermouth di Torino Igp, che rappresenta la quasi totalità della Denominazione e al quale hanno aderito recentemente 41 aziende.

La prima iniziativa in marzo con Slow Wine Tour USA che toccherà Washington, New York, Austin, Denver e San Francisco. A fine giugno ci sarà la 3/a edizione della "Vermouth di Torino Week", la settimana internazionale del Vermouth di Torino, con eventi organizzati contemporaneamente in molte parti d'Italia, d'Europa e del mondo. Nello stesso periodo, presso alla Banca del Vino di Pollenzo si terranno gli 'Stati Generali del Vermouth di Torino'.

In giugno il Consorzio parteciperà a Barconvent Brooklyn di New York, a luglio a Imbibe Live a Londra. Una fitta rete di seminari on-site e on-line sarà indirizzata a professionisti di settore in Canada, USA e Regno Unito. In Italia, diverse sessioni di comunicazione e formazione destinate a giornalisti e stakeholder del settore si svolgeranno sotto l'egida di 'L'Ora del Vermouth di Torino', un marchio registrato dal Consorzio.





