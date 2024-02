Sciopero per Palestina, bloccate merci al Carrefour di Rivalta

E' stato bloccato il transito delle merci per tre ore, dalle 5 alle 8 di questa mattina, al Carrefour di Rivalta. Lo sciopero, indetto dal sindacato Sicobas con una cinquantina di lavoratori presenti, si inserisce nel contesto dello sciopero generale contro la guerra.

"Vogliamo boicottare la macchina bellica e rafforzare l'opposizione alle politiche di padroni e governo" spiega in una nota il Sicobas. Il motivo secondo Francesco Latorraca del Sicobas Torino è che "Carrefour manda gli alimenti all'esercito israeliano. Per questo chiediamo almeno di dissociarsi e di smettere di inviare aiuti a Israele". In più, secondo il sindacato "Carrefour aumenta i profitti e minaccia licenziamenti di massa". Pronto l'intervento delle forze dell'ordine che però non hanno bloccato l'azione di protesta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA