Ragazza denuncia aggressione sessuale in stazione a Milano

Una ragazza di 17 anni, residente in provincia di Torino, ha denunciato ai Carabinieri del Comune in cui risiede una aggressione sessuale che avrebbe subito giovedì 15 febbraio nella stazione Centrale di Milano.

Avvicinata da uno sconosciuto, sarebbe riuscita a scappare prendendo il treno e raccontando tutto una volta a casa. È accaduto in mattinata, quando si è recata a prendere il treno per rientrare nella sua cittadina di residenza e sulle scale mobili è stata avvicinata da uno sconosciuto che dopo averle chiesto informazioni su orari e binari l'ha molestata. Lei è scappata e, spaventata, non ha chiesto aiuto a nessuno prendendo il treno e partendo regolarmente. I Carabinieri milanesi, informati dai colleghi piemontesi, hanno avviato le procedure per l'acquisizione dei filmati delle molte telecamere della Centrale. La 17enne non ha riportato lesioni. La denuncia è stata sporta il successivo 19 febbraio.



