Protesta dei trattori nella Granda, raduno a Fossano

La protesta dei trattori in provincia di Cuneo raggiunge anche Fossano, dove oggi hanno iniziato a radunarsi gli esponenti del movimento ribattezzato Agricoltura Indipendente, che hanno poi organizzato un corteo attraverso il centro cittadino.

Il presidio, organizzato in piazza Foro Boario, continuerà anche sabato, quando sono previsti un dibattito aperto sulle problematiche degli agricoltori e dei consumatori e una prova pratica di mungitura per i bambini.

Gli artefici della protesta, autori di un manifesto, rivendicano tra l'altro lo stop all'importazione di prodotti provenienti da Paesi "che sfruttano i lavoratori e tecniche da noi vietate" e lo "stop alla demonizzazione dei fitosanitari e degli antibiotici", oltre al riconoscimento del "giusto costo del nostro lavoro" e all'apertura di un canale con le istituzioni.



