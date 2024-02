Pioggia e neve anche in collina, in arrivo giorni invernali

Dopo le piogge e qualche nevicata in montagna, nella giornata di venerdì, breve parentesi più stabile, salvo deboli rovesci sui settori pedemontani alpini e sulla fascia appenninica. Ma dalla serata di domenica - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - è in arrivo "un forte peggioramento" con precipitazioni diffuse su tutta la regione dalla notte e persistenti per tutta la giornata di lunedì, con valori localmente forti o molto forti sulle zone al confine con la Liguria e sull'alto Piemonte". Neve fino a quote collinari.

Secondo le previsioni di Smi (Società meteorologica italiana) "sarà l'occasione per una nevicata diffusa lungo le Alpi, con apporti anche superiori ai 50 centimetri oltre i 1.000-1.500 metri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA