Cuneo, studenti riappendono striscione pro Palestina contestato

È tornato sulla facciata della sede distaccata del liceo classico e scientifico di Cuneo lo striscione "Stop al genocidio", affisso da un gruppo di allievi in segno di solidarietà per le vittime dell'offensiva israeliana a Gaza. Il preside Alessandro Parola ha accolto la richiesta, sottoscritta da centinaia di ragazzi, dopo aver ricevuto in mattinata una delegazione studentesca: "C'è stato un sereno chiarimento rispetto alle modalità di esercizio della libertà d'espressione" osserva il dirigente.

Lo striscione, affisso una prima volta nella giornata di mercoledì, era stato rimosso dal professor Paolo Luigi Bogo, docente di storia e filosofia del liceo, perché ritenuto "semplificatorio e irrispettoso".

L'Unione degli Studenti aveva protestato contro il gesto dell'insegnante, accusato di aver tacciato di antisemitismo e minacciato fisicamente gli alunni che l'avevano ideato. Accusa che il docente ha fermamente respinto.



