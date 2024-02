Corsa sui sentieri con i cani, in Val Susa Mondiali di canicross

Doi corsa sui terreni campestri e i sentieri di montagna con i propri cani. Sarà Bardonecchia, in alta Valle di Susa (Torino) a ospitare i campionati Mondiali di Canicross, dal 18 al 20 ottobre e con test del percorso il 27 e 28 aprile. Sono attesi oltre 600 concorrenti provenienti da 30 nazioni e tre continenti, per i quali saranno a disposizione 400 parcheggi per i camper e 1.500 posti letto alberghieri.

La rassegna, organizzata dal Csen - Centro Sportivo Educativo Nazionale in collaborazione con l'associazione sportiva Canicross Italia e patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, sarà aperta anche a conduttori con disabilità e a tutte le generazioni, dai 7 anni in su.

"Non possiamo che sostenere - ha detto la consigliera metropolitana delegata alle Politiche giovanili, sociali e di parità Valentina Cera, alla presentazione - un'iniziativa e uno sport in cui l'interazione cane-uomo e il rispetto del benessere animale sono fondamentali". Una disciplina, ha aggiunto il vicesindaco di Bardonecchia, Vittorio Montabone, "che mette insieme l'amore per la natura, per l'ambiente, per lo sport e per gli animali: valori e sentimenti assolutamente condivisi dall'amministrazione comunale di Bardonecchia".

In Italia esistono attualmente 10 club di Canicross con 400 atleti tesserati ed è la seconda volta che il nostro Paese ospita una competizione internazionale, dopo gli Europei del 2017 a Santa Maria Maggiore.



