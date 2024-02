Carnevale di Ivrea, raccolte 715 tonnellate di arance

Sono 715.430 i chili di arance raccolti al termine dell'edizione 2024 dello Storico Carnevale di Ivrea. Con un incremento di 51 mila chili rispetto all'edizione 2023. I numeri sono stati resi noti da Scs, la società che gestisce la raccolta e la pulizia di strade e piazze a Ivrea. Le arance della battaglia sono state poi smistate in quattro impianti di trattamento e si trasformeranno per la gran parte in compost, un fertilizzante che viene impiegato in agricoltura e nel florovivaismo. Una quota residua, invece, verrà utilizzata per produrre biometano.



