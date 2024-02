Campagna sulle resistenze agli antibiotici, prima tappa a Torino

Un incontro, aperto a tutti, totalmente incentrato sulle Antimicrobico resistenze, aprirà il 27 febbraio a Torino la campagna 'Diagnostica e Prevenzione: medicina, istituzioni, impresa, insieme per la salute dei cittadini', presentata il 30 gennaio a Roma. Interverranno, tra gli altri, Francesco Giuseppe De Rosa (Città della Salute e della Scienza di Torino - Malattie Infettive), Andrea Rocchetti (Azienda Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria - Microbiologia e Virologia) e Massimo Giusti, Asl Città di Torino - Medicina Interna. L'appuntamento è, dalle 14,30 alle 17,30, all'Unione industriali, in via Vela 17.

Lo scopo della campagna, ideata in partnership da Amcli (Associazione Microbiologi Clinici Italiani) Ets, Cittadinanzattiva, Federchimica Assobiotec e Diasorin, è "di informare e sensibilizzare la società su problematiche di carattere infettivologico, alcune già sentite come l'antibiotico-resistenza e altre che sono tornate rilevanti nel periodo post pandemico, come la tubercolosi latente e le infezioni materno fetali".



