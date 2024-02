Alessandria, in mostra a Palatium Vetus l'arte di Cai Wanlin

Da domani, 24 febbraio, al 28 aprile Palatium Vetus - sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria - ospita 'Silent presence', mostra con le opere di Cai Wanlin, considerato tra i migliori artisti cinesi contemporanei. La rassegna è promossa con Società Palazzo del Governatore e Art Book Web. I curatori sono Maria Teresa Cairo, Vittoria Oneto e Vincenzo Sanfo.

In esposizione 7 sculture - alcune in acciaio lucidato a specchio e altre a colori policromi - in cui Cai Wanlin reinterpreta con leggerezza un complesso modo di vedere il mondo contemporaneo attraverso Why Why, una sorta di alter ego. E' un bambino senza bocca né orecchie, ma con due grandi e teneri occhi innocenti che sembra porsi domande sull'universo cercando risposte.

Il gonfiabile alto 8 metri, posizionato nel cortile di Palatium Vetus, riporta l'uso sapiente del colore di matrice Pop, da parte dell'autore.

Quella di Alessandria è tra le prime esposizioni dell'artista cinese in Italia dopo Milano nel 2022 e Varese e Torino nel 2023. Attualmente Cai Wanlin sta lavorando all'allestimento di una grande Personale al Museo di Shangai.



