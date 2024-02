Torna il 3 marzo la corsa per la ricerca Just the Woman I am

Torna dal 1 al 3 marzo Just the Woman I am, undicesima edizione dell'evento organizzato dal Centro universitario sportivo torinese con l'Università e il Politecnico di Torino, che porta per le vie del capoluogo piemontese i cittadini, le associazioni e i sostenitori della raccolta fondi a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri non competitiva. Quest'anno partirà domenica 3 marzo alle 16 da piazza Vittorio Veneto con arrivo in piazza San Carlo, com'è stato spiegato nella presentazione, oggi nella sala giunta di Palazzo Birago, sede della Camera di commercio di Torino.

Non mancano iniziative collaterali, che promuovono la prevenzione, i corretti stili di vita, l'inclusione e la parità di genere e in piazza San Carlo verrà allestito il Villaggio della prevenzione e del benessere. Ci sarà inoltre spazio per l'intrattenimento. Nell'ultima edizione sono stati oltre 22mila gli iscritti e quest'anno, a una settimana dalla manifestazione, si contano 350 gruppi e 24.500 iscritti. L'offerta è libera a partire da 20 euro a persona.

"Oggi siamo qui alla Camera di commercio - ha detto il presidente del Cus, Riccardo D'Elicio - perché, grazie al sostegno di questo ente, verrà erogata una nuova borsa di studio del valore di 25mila euro". "Riconosciamo al Cus Torino - afferma il presidente della Camera di Commercio, Davide Gallina - il merito di aver reso Just The Woman I Am un'occasione imperdibile per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della pratica sportiva e di uno stile di vita sano". "Just The Woman I Am è diventata negli anni un punto di riferimento per la comunità accademica e per i cittadini nel contrasto ai tumori" ha commentato la vicerettrice per la Didattica del Politecnico di Torino Anita Tabacco. "Con altrettanta soddisfazione mi preme ricordare due iniziative: i PhD Talks, uno spettacolo pensato per far conoscere i temi di ricerca clinica oncologica di alcuni dottorandi di Unito e Polito e il finanziamento di quattro assegni di ricerca" dichiara Alberto Rainoldi, vicerettore per il Welfare, la Sostenibilità e lo Sport dell'Università di Torino.



