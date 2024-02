Strada abusiva fatta con rifiuti edili vicino a un cantiere

Era totalmente abusiva e interamente composta da macerie di natura edile la strada - lunga 65 metri e larga otto - in un'area vicina a un cantiere a Castelletto Monferrato (Alessandria) per la ristrutturazione di un capannone industriale. Ad accertarne la realizzazione i carabinieri del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale). A insospettirsi è stato un ispettore ambientale della polizia locale di Alessandria, attivando poi i militari. I rifiuti sarebbero stati riutilizzati direttamente, senza il necessario trattamento di recupero previsto dalla normativa ambientale.

Verifiche e acquisizioni documentali hanno portato anche alla luce significative incongruenze nelle quantità di scarti dichiarati, segnalando così all'Autorità Giudiziaria il reato di smaltimento illegale. È stato inoltre accertato che la ditta trasportatrice era autorizzata solo per i rifiuti auto-prodotti.

Tre gli italiani segnalati per la mala gestione dei rifiuti, cui è stato prescritto anche il ripristino ambientale dello stato dei luoghi. Per il trasporto effettuato in modo irregolare e l'errata compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, alla ditta esecutrice dei lavori sono state inoltre elevate ulteriori due sanzioni amministrative, rispettivamente di 6.500 e 516 euro.



