Nel 2023 Fiat cresce del 12%, è il primo marchio Stellantis

Il brand Fiat nel 2023 ha aumentato le vendite globali del 12% con 1,35 milioni di unità vendute in tutto il mondo e si è confermato il primo marchio di Stellantis in termini di volume di vendite. Ha raggiunto risultati significativi in Europa, Sud America, Medio Oriente e Africa, con una quota del 21,8% in Brasile, del 12,8% in Italia, del 15,7% in Turchia e del 78,6% in Algeria, con diversi modelli al vertice: Fiat Strada in Brasile, Panda in Italia, Tipo in Turchia e Algeria.

"Nell'ultimo anno siamo cresciuti a livello globale, consolidando la nostra posizione di player mondiale e, per il terzo anno consecutivo, Fiat ha dimostrato di essere il primo brand Stellantis in termini di volumi, segnando a livello globale un +12% rispetto allo scorso anno e contribuendo così agli ottimi risultati del Gruppo" commenta Olivier Francois, ceo di Fiat e responsabile marketing a livello mondiale di Stellantis. "Nel 2023 in Europa - ricorda - abbiamo lanciato due nuovi importanti prodotti: la nuova Fiat 600, che segna il ritorno di Fiat nel segmento B, e la nuova Topolino. In Sud America Fiat ha confermato la leadership con una quota del 14,5%, così come in Brasile, in Medio Oriente e Africa. Abbiamo confermato il nostro ruolo chiave in Turchia e, grazie al nuovo stabilimento in Algeria, siamo entrati in un nuovo importante mercato, conquistandone la leadership. Siamo pronti per un grande 2024".

La 500e è stata la numero uno in Europa nel segmento A+B Bev con una quota di mercato del 14,7%, in crescita di 0,3 punti rispetto al 2022. Si è classificata al primo posto anche in Italia, Germania, Spagna, Belgio e Austria e al secondo posto in Francia.

In Italia Fiat è leader nel mercato delle auto con 175.000 unità vendute, pari all'11,1% della quota di mercato sull'intero anno. La Fiat Panda Hybrid, prodotta a Pomigliano, è stata la più venduta in Italia, per il dodicesimo anno consecutivo.

Insieme alla Fiat 500 Hybrid, il marchio ha raggiunto il 66,5% di quota nel segmento delle city car. La Fiat 500e, prodotta a Torino Mirafiori, è stata la city car elettrica più venduta in Italia. La Fiat 500X, prodotta a Melfi, è cresciuta del 25% rispetto al 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA