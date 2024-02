Morto Ezio Poli, il signore della musica

Ligure di nascita (Cairo Montenotte, 21 febbraio 1942) ma alessandrino d'adozione, è morto a 82 anni Ezio Maria Poli. Da prima di Natale era ricoverato all'hospice Il Gelso. Una delle ultime apparizioni in pubblico è stata nell'ottobre 2023 in occasione della proiezione, in prima visione, de 'L'isola, appunti per un documentario' (ideato e realizzato dall'alessandrino Claudio Braggio). Figura di spicco del panorama musicale e artistico, è stato anche consigliere comunale per due mandati negli Anni Ottanta con i sindaci Francesco Barrera e Giuseppe Mirabelli.

Con la compagna Mariuccia Nespolo è stato uno dei giurati del Premio Tenco: tutti i vincitori erano soliti fare tappa per un concerto al circolo culturale 'L'isola ritrovata', creato dalla coppia in via Santa Maria di Castello ad Alessandria nel 2009.

Amico personale della cantautrice Grazia Di Michele, organizzò per lei diversi concerti in tutta Italia. In città portò Francesco Guccini. Frequentava Morgan e il famoso fisarmonicista Gianni Coscia.

Tra le passioni, i fumetti - conosceva Guido De Maria e Sergio Staino - e, soprattutto da giovane, il calcio. Era orgoglioso di essere stato compagno di squadra di Gianni Rivera alla Don Bosco e, con la maglia dell'Alessandria, di avere segnato un gol a Dino Zoff.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA