L'architettura per la felicità, parte 'Building-Happiness'

L'architettura come punto di partenza per cercare la strada verso la felicità, progettando e realizzando spazi urbani e domestici che allietino l'anima. E' il percorso culturale ideato dalla Fondazione per l'Architettura di Torino con un programma che si dipana per mesi, dall'inizio dalla primavera all'autunno, attraverso una Masterclass che coinvolge una trentina di specialisti, una maratona corale e multidisciplinare di 6 ore, un questionario diffuso tra la cittadinanza, e altri talk e incontri per un totale di una ventina di appuntamenti.

'Building happiness', presentata oggi, "vede nell'architettura un valore sociale al servizio della comunità.

anche attraverso la promozione del benessere dei cittadini. Con questa iniziativa - spiega Gabriella Gedda, presidente della Fondazione per l'Architettura di Torino - vogliamo sensibilizzare la comunità degli architetti e di tutti i professionisti del settore, al fine di contribuire in modo tangibile alla realizzazione di un ambiente urbano che, oltre a soddisfare le necessità pratiche e funzionali, alimenti il benessere emotivo e spirituale dei suoi abitanti".

Cuore della programmazione la Masterclass che - spiegano gli organizzatori - "mette insieme architettura e neuroscienze, principi di innovazione e impatto sociale, casi di studio internazionali e la lezione di grandi maestri italiani, le esperienze legate a differenti scale territoriali (città, quartiere, condominio, interior design) e la lezione che può venire dalla lettura di big data e aspettative sul futuro". Alla fine della Masterclass - sottolinea Eleonora Gerbotto, direttrice della Fondazione per l'Architettura di Torino - verrà realizzato il 'Building Happiness Book', un libro di istruzioni per la progettazione felice. Un documento di sintesi dei risultati, ma soprattutto uno strumento pratico e accessibile, che sarà pubblicato e reso disponibile per progettisti, architetti, studiosi e stakeholder'.



