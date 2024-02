La Scialuppa Crt-PerMicro firmano patto per famiglie più deboli

Un "patto a sostegno delle famiglie più fragili". Così è stato definito l'accordo firmato dal fondo di intermediazione finanziaria "specializzato in crediti e microcrediti per l'inclusione" PerMicro e da La Scialuppa Crt onlus Fondazione Anti Usura, in qualità di ente garante.

L'accordo - illustrato a Torino nella sede della Fondazione Crt - prevede la costituzione di un fondo di garanzia finalizzato a favorire l'accesso ai finanziamenti a soggetti esclusi dai canali tradizionali del credito, in situazioni di vulnerabilità sociale ed economica, e pertanto a rischio usura.

I finanziamenti, rivolti a famiglie del Piemonte e della Valle d'Aosta, sono compresi tra i 3mila e 15mila euro, "con tempi rapidi di erogazione, che potranno anche non superare il mese" per la copertura di spese urgenti e impreviste che riguardano la casa, la salute, il lavoro.

PerMicro - ha ricordato l'a.d. Benigno Imbriano - nel 2023 ha erogato in Piemonte e Valle d'Aosta oltre 3 milioni di euro concedendo 292 crediti, 93 a imprese e 199 a famiglie. "Nella storia di PerMicro (che al 31 dicembre 2023 ha erogato oltre 300 milioni, per il 36% a imprese di migranti e per l'88% a famiglie di migranti, ndr) - ha sottolineato Imbriano - questo è il primo fondo di garanzia a carattere regionale, con una dotazione importante, appositamente dedicato ai prestiti per le famiglie, per servire una fascia di popolazione più vulnerabile e favorirne la sua inclusione finanziaria".

Con questo patto "La Scialuppa Crt e PerMicro uniscono le loro forze - ha rimarcato Andrea Varese, segretario generale di Fondazione Crt - e mettono in campo un nuovo strumento a supporto delle famiglie più fragili escluse dai tradizionali canali di finanziamento. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di collaborazione pluriennale tra la Fondazione CRT, per il tramite della Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, e PerMicro, che negli anni ha permesso di ridare speranza a tante famiglie"



