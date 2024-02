Guido Gobino compie 60 anni e punta a crescere all'estero

L'azienda di cioccolato Guido Gobino compie 60 anni e punta a crescere ancora all'estero. In particolare guarda a Corea, Hong Kong e Arabia Saudita. "Nel 2023 abbiamo realizzato un fatturato di 10 milioni, in crescita del 20% rispetto all'anno precedente. La licenza con Armani Dolci ci ha aiutato molto. Oggi siamo presenti in 52 Paesi e all'estero facciamo il 35% dei ricavi, il nostro obiettivo è di arrivare al 60%", spiega Gobino "La crescita deve essere continua e controllata. Un passo alla volta. L'Europa è un po' ferma e per questo guardiamo fuori. Quattro anni fa abbiamo iniziato a produrre anche i gelati, stiamo attenti a quello che succede nel mondo. Non dimentichiamo che dobbiamo gestire situazioni difficili legate alle guerre, ai trasporti" sottolinea Guido Gobino. "Avere mantenuto la propria identità e le proprie radici è stata la sfida più importante di questo percorso lungo 60 anni e che accomuna tre generazioni" .

Accanto a Guido Gobino lavora il figlio Pietro che ha ancora solo 24 anni e ha portato nell'azienda l'attenzione al digitale, all'innovazione e ai temi della sostenibilità. Dalla piccola bottega nata nel 1964 oggi Gobino conta 60 dipendenti, 5 punti vendita diretti, una fitta rete di distributori nazionali e internazionali- Per festeggiare i 60 anni è previsto il lancio della nuova collezione, interpretata da Pietro Gobino, ma anche un fitto calendario di eventi, performance e talk.



