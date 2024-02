Controlli su finanziamenti Pnrr Alessandria, 2 milioni evasi

La guardia di finanza di Alessandria ha effettuato una serie di controlli nei confronti di varie imprese operanti in provincia per verificare la correttezza di appalti, finanziamenti, contributi e crediti d'imposta finanziati dal Pnrr. In particolare, le verifiche si sono concentrate su lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia statale, contributi per la transizione ecologica.

Nel corso del 2023 sono state segnalate all'Agenzia delle entrate indebite compensazioni di crediti d'imposta per oltre 2 milioni, risultati non spettanti in base ai presupposti previsti dalla normativa. Sei le persone denunciate, sedici i soggetti verbalizzati amministrativamente.



