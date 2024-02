Camion carico di legname prende fuoco durante la marcia

I vigili del fuoco sono intervenuti a Ciriè, nel Torinese, questa mattina poco dopo le 6, per l'incendio di un camion. Le fiamme hanno coinvolto la motrice e parte del rimorchio che trasportava legname e sono divampate mentre il mezzo stava percorrendo via Torino. La squadra della centrale di corso Regina Margherita e quella dei volontari di San Maurizio hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il veicolo che sarà rimosso in mattinata con una gru. Traffico deviato su percorsi alternativi. Illeso il conducente del camion.



