Al teatro Coccia di Novara il musical su Peter Pan del Timone

Nasce dalla collaborazione con la Fondazione del Teatro Carlo Coccia e il patrocinio del Comune di Novara, lo spettacolo Peter Pan il musical, promosso dall'associazione Il Timone con la Scuola del Teatro Musicale che andrà in scena il 22 febbraio alle 18.30, al Teatro Coccia di Novara. "Il teatro è uno strumento capace di creare benessere psicofisico nelle persone con disabilità e di aumentare la loro consapevolezza, l'autostima, la capacità linguistica e la gestione delle emozioni. Con il supporto della Scuola del Teatro Musicale e delle assistenti educative del Timone, abbiamo strutturato un percorso di inclusione formativo che ha portato alla preparazione del musical Peter Pan, che siamo fieri di presentare per la prima volta nel prestigioso palco del Teatro Coccia", spiega Ugo Negri, segretario generale del Timone. "Il contatto con l'Associazione Il Timone - commenta il direttore del Teatro Coccia, Corinne Baroni - è arrivato proprio in un momento di pianificazione da parte del nostro teatro di occasioni di confronto, dialogo, approfondimento dedicati al pubblico dei più giovani e di chi ha meno possibilità di entrare in contatto con la cultura. A marzo produciamo una trasposizione operistica del Brutto Anatroccolo per raccontare anche attraverso la musica e la fiaba che cosa vuol dire diversità, dialogo e inclusione. Stiamo poi affrontando un percorso di alfabetizzazione alle parole della cultura e del teatro offerto a tutte le famiglie, gratuitamente. Questo Peter Pan, quindi, mi è parso un appuntamento che si potesse inserire perfettamente in un solco che già dedichiamo alla formazione e alla crescita".

Il ricavato dell'evento sarà devoluto al progetto Respiro del Centro regionale per la Diagnosi e Terapia delle Epilessie e del Centro Epilessie dell'Età Evolutiva dell'azienda ospedaliero-universitaria Maggiore della Carità di Novara.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA