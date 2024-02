Tram Experience offre la cucina del Piemonte ai turisti

La cucina piemontese si potrà gustare in tram per sei settimane, dal 6 febbraio al 24 marzo, con i piatti a cura dello chef Andrea Larossa, dell'omonimo ristorante di Torino, una stella Michelin. Si tratta dell'iniziativa Tram Experience, che verrà presentata in un evento in collaborazione con l'Enit Bruxelles e che nasce dalla partecipazione di entrambe le città alla rete internazionale Délice Network, che ha tra le proprie mission quella di sviluppare sinergie gastronomiche tra i vari aderenti al circuito. Durante l'incontro, domani negli uffici della Regione Piemonte a Bruxelles, dov'è in corso la mostra "Incammino. La porta di Torino: itinerari sindonici sulla Via Francigena", verranno raccontati i motivi per trascorrere una vacanza a Torino e in Piemonte in occasione di questa iniziativa.

"Enogastronomia e cultura - sottolinea l'assessora regionale del Piemonte a Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - sono il binomio che abbiamo individuato per consolidare il primato piemontese di regione con la più alta varietà di eccellenze nel panorama italiano che si abbinano con le grandi tradizioni dei territori, un mix apprezzato soprattutto dai mercati esteri. Ci stiamo preparando a ospitare nel 2025 The World's 50 Best Restaurants, la più grande kermesse della ristorazione a livello mondiale, un vettore capace di promuovere ancora una volta i nostri patrimoni d'arte, di sapori e di cultura nel mondo".

"L'iniziativa Tram Experience - ha sottolineato Domenico Carretta, assessore al Turismo e Sporto della Città di Torino - è una bella occasione di promozione per Torino e un'importante opportunità di confronto con altre città che fanno dell'enogastronomia uno dei loro punti di forza". "Far assaporare con la nostra cucina - sottolinea Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo Torino e Provincia - a bordo del Tram Experience vuol essere un invito a trascorrere un soggiorno a Torino e in Piemonte".



