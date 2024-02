Sindacati in presidio a Cuneo, 'pochi ispettori del lavoro'

A Cuneo si è tenuto stamattina un presidio di Cgil e Uil, indetto a seguito della strage sul lavoro in un supermercato in costruzione a Firenze. I sindacati si sono ritrovati di fronte agli uffici dell'ispettorato del lavoro, per denunciare in particolare la carenza di controlli.

Nella Granda, osservano i promotori dell'iniziativa, l'Ispettorato impiega undici persone a fronte di una pianta organica che dovrebbe contare trenta addetti. Tra le altre manca la figura dell'ispettore tecnico, funzionario che dovrebbe occuparsi dei controlli sui cantieri.

"L'ipocrisia che accompagna il dibattito del giorno dopo il verificarsi delle stragi - accusano i sindacati - sta diventando insopportabile e trasmette un senso di impotenza e di inerzia della politica". Nella giornata odierna è previsto anche uno sciopero dei lavoratori edili e metalmeccanici nelle ultime due ore del proprio turno, per protestare contro l'insicurezza sul lavoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA