Sindacati a Verbania, per lavoro servono norme e più ispezioni

Presidio, questo pomeriggio a Verbania davanti al supermercato Esselunga, di Cgil e Uil in seguito all'incidente nel cantiere edile di Firenze costato la vita a cinque operai. In piazza sono scese Cgil Fillea e Feneal Uil. "Chiediamo norme chiare e ispezioni efficaci" è l'appello dei sindacati, che denunciano che "anziché applicare il contratto per l'edilizia, spesso i subappaltatori ne preferiscono altri come terziario, colf e badanti, florovivaistico e metalmeccanico, perché hanno costi relativi alla sicurezza obbligatoria inferiori".

"Quattro morti al giorno in media, in Italia, è un bilancio inaccettabile - proseguono i rappresentanti delle due sigle - che non cala. E intanto i dati dicono che le aziende vengono controllate una volta ogni venti anni: se non mandiamo gente a fare ispezioni, come si fa a fare prevenzione?". Quindi il tema del precariato, che rende i lavoratori "ricattabili e li spinge ad accettare qualsiasi condizione".

Con riguardo alla situazione locale infine i sindacati segnalano che nel 2023, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, gli infortuni mortali sono stati cinque, un dato che "rapportato al numero totale dei lavoratori fa della provincia del nord del Piemonte una delle maglie nere a livello nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA