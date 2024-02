Sindacati a Novara, implementare numero ispettori per il lavoro

Cgil e Uil hanno manifestato questo pomeriggio in piazza Matteotti a Novara davanti alla prefettura a seguito del crollo di sabato scorso nel cantiere di Firenze costato la vita a cinque operai. Attilio Fasulo segretario generale della Cgil di Novara e del Verbano Cusio Ossola ha spiegato le ragioni del presidio. "Ragioni che risiedono nell'ennesima strage a Firenze nel mondo del lavoro, che non riguarda un territorio specifico ma più in generale ormai tutto il Paese. Anche nel nostro territorio ormai le cifre sono intollerabili".

"Chiediamo al prefetto di Novara, così come avevamo già chiesto in un incontro a fine dicembre - ha aggiunto - di convocare un tavolo attorno al quale riunire le parti datoriali, le parti sindacali, ma soprattutto gli enti preposti alla salvaguardia alla salute della sicurezza nel mondo del lavoro, non per analizzare ma per agire per fare perché le parole ormai sono a zero. Servirebbe implementare il numero degli ispettori.

Partendo dal fatto che bisognerebbe pagarli il giusto. Come pagare le lavoratrici e i lavoratori nei luoghi di lavoro, pagare anche chi si assume una responsabilità così forte, così impegnativa come quella di ispezionare i luoghi di lavoro".





