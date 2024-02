Riso Gallo a Casale per premiare l'azienda più sostenibile

Si è svolto questa mattina al Teatro Municipale di Casale Monferrato (Alessandria) l'evento 'Il riso che sostiene', organizzato da Riso Gallo.

L'appuntamento è stata l'occasione per consegnare il premio Mario Preve, arrivato alla seconda edizione, per un'agricoltura sostenibile a quelle aziende che si sono distinte in questo campo.

Il riconoscimento per l'azienda più sostenibile è stato assegnato a Cerutti Alice di Crova (Vercelli). A consegnarlo c'era il figlio di Mario Preve, Riccardo, consigliere delegato del marchio. Erano presenti il vicesindaco Emanuele Capra e il presidente del consiglio comunale Fiorenzo Pivetta. Gli altri premiati sono stati: Società Agricola Eredi di Ballone Emilio S.S. per il premio 'Donna in Agricoltura', An Fed Agri Srl Società Agricola per l'innovazione; Mairano Antonio per la biodiversità.

"Crediamo nello sviluppo concreto di una realtà di business volta alla sostenibilità, per questo sentiamo fortemente il dovere di supportare la formazione e accrescere la consapevolezza delle aziende agricole sui benefici ambientali ed agronomici derivanti dall'applicazione di buone pratiche - ha spiegato Riccardo Preve - La valorizzazione della filiera risicola è per noi un obiettivo cardine del lavoro, che in questo premio intitolato a nostro padre trova la sua naturale e perfetta sintesi". Preve infine ha ricordato che dalle 14 aziende agricole aderenti alla Carta del Riso nel 2019 si è arrivati alle 181 di quest'anno.



