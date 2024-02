Penone 'artista dell'anno', Svezia omaggia l'arte italiana

L'artista piemontese Giuseppe Penone è stato nominato 'artista dell'anno 2024' dalla Princess Estelle Cultural Foundation, dedicata alla primogenita della principessa Vittoria e seconda in linea al trono di Svezia.

"Sono molto onorato e felice di poter fare un lavoro per la Princess Estelle Cultural Foundation che dovrà essere installato nella Royal Djurgården" ha dichiarato Penone in un video saluto ai presenti "Sarà un piacere incontrarvi tutti a Stoccolma, un caro saluto" ha concluso.

L'annuncio del prestigioso riconoscimento, il quinto da quando è iniziata l'iniziativa annuale nel 2019, è stato dato dalla direttrice esecutiva della fondazione culturale Sara Sandström nel corso di un evento ospitato presso la residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Stoccolma. Penone è stato selezionato da una giuria composta da direttori di diversi musei svedesi e la scelta è stata unanime. L'opera, dal titolo 'The Inner Flow of Life' (il flusso interno della vita), sarà composta di granito e bronzo e sarà alta 10 metri e peserà oltre 60 tonnellate: "L'opera rappresenterà le forze della natura ma anche quelle che abbiamo dentro di noi che sarà rappresentato in modo un po' poetico ma anche potente per via della sua grandezza" ha aggiunto Sandström.

Il nuovo Ambasciatore d'Italia a Stoccolma, Michele Pala, ha ospitato la delegazione della giuria e della fondazione insieme a giornalisti per un ricevimento in ambasciata.



