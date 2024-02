In scena Un ballo in maschera, Riccardo Muti al Regio di Torino

Va in scena questa sera Un ballo in maschera capolavoro di Giuseppe Verdi. con il ritorno di Riccardo Muti torna al Regio di Torino per dirigere l'Orchestra e il Coro del Teatro. Il nuovo allestimento - sei recite fino a domenica 3 marzo - è firmato da Andrea De Rosa, direttore del Tpe Teatro Astra di Torino. Protagonisti del capolavoro verdiano sono Piero Pretti come Riccardo, Luca Micheletti nel ruolo di Renato e Lidia Fridman, Amelia.

A fare gli onori di casa il sovrintendente Mathieu Jouvin e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, presidente della Fondazione Teatro Regio. Tra le personalità presenti il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il sindaco di Genova Marco Bucci, Eugenio in Via Di Gioia, l'assessora comunale alla Cultura Rosanna Purchia, la direttrice del Salone del Libro Annalena Benini, il segretario generale della fondazione Crt Andrea Varese, il presidente di Reale Mutua - sponsor della serata - Luigi Lana, l'amministratore delegato di Iren Emilio Paolo Signorini, il presidente dell'Unione Industriali di Torino Giorgio Marsiaj, il presidente del Teatro Stabile Alessandro Bianchi e il direttore Filippo Fonsatti, i sovrintendenti del Teatro Massimo Marco Betta e del Carlo Felice Claudio Orazi con il direttore artistico Pierangelo Conte.





