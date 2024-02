Gl events porta 10 nuovi eventi, nascono i Lingotto Studios

Gl events Italia dà il via alla stagione 2024 con10 nuovi eventi, guarda al mondo del cinema con i Lingotto Studios e avvia importanti interventi di ristrutturazione degli edifici per un valore di 12 milioni di euro in 3 anni. Restano però indietro - denuncia in una nota - le relazioni istituzionali con il territorio: mentre con la Città di Torino sono stati avviati alcuni colloqui costruttivi, Regione Piemonte e Camera di commercio non hanno ancora risposto all'invito di Gl events a un confronto. "Fino a oggi le istituzioni hanno appoggiato eventi che utilizzano i nostri spazi, come il Salone del Libro o Artissima, ma non è questo il senso del lavoro di squadra. Occorre una collaborazione attiva con tutti gli stakeholder per promuovere Torino e il Piemonte come destinazione turistica e fieristica" commenta Christophe Cizeron, amministratore delegato di Gl events Venues.

Il palinsesto prevede 25 eventi, di cui 10 sono nuovi. Il primo in arrivo è Horeca Expoforum, dal 17 al 19 marzo, per i professionisti dell'ospitalità e del food and beverage. Seguirà Vtm Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings (26-27 marzo), convention sulla tecnologia della mobilità.

Ottomila visitatori arriveranno a maggio per dōTerra, convention dedicata all'olio essenziale.

Nascono anche i Lingotto Studios: 100 mila metri quadrati a disposizione di produzioni italiane e internazionali come set cinematografico e di teatro di prosa, che Film Commission Torino Piemonte ha inserito nella sua offerta di strutture per un ampio ventaglio di ambientazioni. "Abbiamo osservato il dinamismo di Torino e abbiamo compreso che con la nostra struttura possiamo contribuire anche alla crescita della 'città del cinema'.

Un'intuizione confermata dalle decine di case di produzione che hanno già visitato e apprezzato gli spazi" spiega Gàbor Ganczer, amministratore delegato di Gl events Italia.



