Adolescente rapinato a Biella, indagine lampo dei carabinieri

Mentre camminava in centro a Cossato (Biella) era stato avvicinato da uno sconosciuto, che gli aveva strappato la collanina d'oro per poi darsi alla fuga.

La vittima, un 16enne residente in zona, forse per paura non aveva raccontato nulla a casa, confidandosi solo con alcuni amici. La notizia nel frattempo era arrivata ai carabinieri di Cossato che hanno voluto approfondire la vicenda. Gli investigatori sono arrivati a individuare la vittima, che ha vinto la paura e raccontato quanto successo.

Grazie alle immagini registrate dalle telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona, i militari hanno ricostruito l'intera vicenda, individuato sia l'autore che la complice che lo aveva aiutato a rivendere il bottino a un'ignara oreficeria della provincia, e a recuperare il maltolto. A finire nei guai il rapinatore 22enne residente nel Cossatese con precedenti e la ricettatrice, una 35enne del Vercellese.



