Ad Asti un progetto tutela il benessere dei migranti

All'archivio di Stato di Asti sono stati presentati i risultati del progetto Samadhi, nato in collaborazione con la Prefettura, la pastorale migranti della Diocesi di Asti e l'Onlus senese Carrettera Central, con l'obiettivo di creare un vademecum per la salute psichica dei migranti. Tre le linee d'azione: il profilo psichico dei migranti, la tutela della salute e gli interventi a difesa della genitorialità e della salute madre-bambino, che passeranno attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale impegnato nell'accoglienza. Verrà inoltre creata una piattaforma digitale per azioni di presa in carico integrata, con un censimento sanitario.



