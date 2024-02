Una stanza tutta per te, cinque autori si raccontano alla Holden

Il 24 febbraio alla Scuola Holden si passerà un pomeriggio insieme a cinque autori che nella vita hanno cominciato la loro carriera facendo tutt'altro, ma che hanno finito per far diventare la scrittura il loro mestiere.

L'appuntamento è in piazza Borgo Dora alle 14 e si starà insieme fino a sera per ascoltare le esperienze di Ester Viola, avvocata divorzista, Domenico Starnone, per anni insegnante in scuole medie, licei e istituti tecnici, Maurizio De Giovanni, che prima di scrivere gialli lavorava in banca, lo psichiatra Paolo Milone e Matteo Bussola, architetto e progettista edile prima di diventare fumettista.

L'idea è che ognuno di loro racconti il proprio rapporto con la scrittura e il percorso che l'ha portato a scegliere di fare spazio alla narrazione nella propria vita, contro ogni ostacolo.

Questo è forse il gesto più difficile per chi è agli esordi: riuscire a tener vivo il desiderio iniziale, non far spegnere il fuoco che illumina la volontà di scrivere in una vita già piena di impegni e responsabilità.



