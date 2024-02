Torino Comics festeggia 30 anni, al Lingotto dal 12 al 14 aprile

Dal 12 al 14 aprile torna a Lingotto Fiere Torino Comics. L'evento, organizzato da Gl events Italia in joint venture con Just for fun, nel 2024 festeggia 30 anni di vita e continua a richiamare ogni anno nel capoluogo piemontese decine di migliaia di appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games, esport, videogames e naturalmente gli immancabili cosplayer, provenienti da tutta Italia.

Techno-Fantasy è il tema della XXVIII edizione di Torino Comics, un genere che combina elementi fantastici con le meraviglie della tecnologia futuristica, creando un universo dove stregoni e macchine, draghi cibernetici e avventure high-tech coesistono in armonie sorprendenti. Caratterizzato da mondi ibridi e stili narrativi unici, il techno-fantasy può presentare ambientazioni futuristiche con creature magiche o tecnologie avanzate in mondi fantastici, in un'esperienza immersiva che promette di sfidare i confini dell'immaginazione.

Il manifesto di Torino Comics 2024 porta la firma di Claudio Castellini, artista di fama internazionale che ha saputo conquistare i fan del fumetto con le sue interpretazioni iconiche dei supereroi. Vanta collaborazioni di prestigio con la Marvel e la DC Comics, dove ha lasciato il segno con le sue opere su personaggi come Silver Surfer, Fantastic Four, Superman e molti altri.

Tra i primi nomi confermati Silver, il creatore del popolarissimo Lupo Alberto, che ha da poco festeggiato 50 anni di vita; Carlo Lucarelli , re del noir italiano; per la scuderia Disney sono presenti Lorenzo Pastrovicchio (Q-Galaxy, PK, DoubleDuck) e Giada Perissinotto, (Paperino Paperotto e Pikappa). Confermati a Lingotto Fiere anche Luca Salvagno, Stefano Fantelli, Fabiana Fiengo, Antonio Lapone, Francesca Mengozzi e Giovanni Marcora.



