I3P e Ordine dei Medici a sostegno delle startup della medicina

L'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino I3P e l'Ordine dei Medici di Torino hanno firmato un nuovo accordo di collaborazione per sostenere la crescita delle startup nel settore delle scienze della vita e lo sviluppo di progetti tecnologici nel settore biomedicale. Il protocollo d'intesa stipulato tra i due enti instaura un rapporto duraturo di cooperazione con scambio di informazioni sui progetti più promettenti e di contatti utili nel mondo sanitario, in un'ottica di sinergia e potenziali ricadute positive sul territorio.

Le startup del medtech costituiscono oggi una quota significativa dei progetti supportati da I3P, incubatore pubblico fondato nel 1999 - uno dei primi d'Italia, in procinto di celebrare il traguardo dei propri 25 anni di attività - che ha chiuso l'ultimo anno con un nuovo record assoluto di aumenti di capitale del proprio network di imprese innovative: 53 milioni di euro totali di investimenti raccolti nel 2023.

"L'obiettivo dell'Ordine è di contribuire a migliorare la funzione delle startup che operano nel mondo della medicina, nell'interesse dei pazienti e dei professionisti impegnati con una valutazione informale e realistica dell'utilità pratica degli strumenti proposti, oltre che della concreta possibilità di applicazione, ma anche fornendo stimoli alle imprese", sottolinea Guido Giustetto, presidente dell'Ordine dei medici di Torino. "Il nuovo accordo porterà un mutuo beneficio all'intero network di entrambe le nostre realtà. I nostri giovani imprenditori del settore medtech ottengono la possibilità preziosa di sottoporre i loro prodotti tecnologici a un'ampia rete di professionisti medico-sanitari e di coinvolgerli in attività di sperimentazione sul campo", commenta Giuseppe Scellato, presidente di I3P.



