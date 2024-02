Giuseppe Penone nominato 'artista dell'anno' in Svezia

L'artista piemontese Giuseppe Penone è stato nominato 'artista dell'anno 2024' dalla fondazione culturale Principessa Estelle, dal nome della primogenita della principessa Vittoria e seconda in linea al trono di Svezia. L'annuncio è stato data stamattina dalla direttrice della fondazione Sara Sandström nel corso di un evento ospitato da' l'ambasciatore d'Italia a Stoccolma Michele Pala. Il 30 maggio verrà inaugurata la sua opera 'The inner flow of life' nel parco di Djurgården alla presenza del Principe Daniel.



