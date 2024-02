Costigliole d'Asti, inaugurate nuove cantina e dimora di charme

È stata inaugurata a Costigliole d'Asti la cantina vitivinicola Emanuele Gambino, azienda nata nel 2016.

Al taglio del nastro anche il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e il sindaco di Costigliole Enrico Cavallero con i suoi assessori. "Produco e vinifico personalmente le mie uve con passione e amore - dice l'imprenditore - con un occhio attento alla qualità, alla sostenibilità, e alla genuinità dei miei prodotti. Grazie ai miei nonni viticoltori, sin dalla mia infanzia ho vissuto l'atmosfera della vita contadina maturando la passione per la terra e per le cose semplici. Questi elementi mi hanno portato poi in età adulta, dopo un cambio radicale di vita lavorativa, a seguire il loro esempio".

Sono circa 13 gli ettari tra le due tenute di Costigliole d'Asti e Santo Stefano Belbo, dove vengono coltivate con varietà autoctone - barbera, nebbiolo, grignolino, nebbiolo, moscato - e internazionali - sauvignon, merlot, chardonnay. Da una vigna storica di oltre 40 anni nascerà dalla vendemmia 2024 un Nizza docg. Parallelamente, è stato inaugurato anche il Monvì Wine Relais, una dimora di charme con otto camere e due appartamenti, una piscina panoramica e un'area wellness.



