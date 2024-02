Città metropolitana avrà 15 nuovi agenti di polizia faunistica

Alla Città metropolitana di Torino entreranno in servizio 15 nuovi agenti di polizia faunistica. E' stato infatti pubblicato, d'intesa con la Regione Piemonte, il bando per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, con domande da presentare entro le ore 12 del 21 marzo 2024. È richiesto il diploma di scuola secondaria superiore.

"Gli agenti di Polizia Faunistica svolgono attività importantissime per il vasto territorio metropolitano - commenta il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - con i nuovi agenti si potranno implementare compiti professionali troppo a lungo in sofferenza; dai controlli sulla fauna selvatica a quelli sulla raccolta di funghi e minerali, assetto forestale, patrimonio escursionistico, sicurezza degli sport montani, tutela patrimonio naturale ed assetto ambientale, incendi boschivi, recuperi ittici e controllo ed intervento sugli esemplari di fauna selvatica oggetto di piani di contenimento".

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, unicamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento InPA della Funzione Pubblica, all'indirizzo www.inpa.gov.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA