Alessandria, morto a 94 anni l'imprenditore Piergiacomo Guala

E' morto, a 94 anni, Piergiacomo Guala, uno degli imprenditori più noti in provincia di Alessandria. Nel 1954 aveva avviato in proprio lo stampaggio di materie plastiche, con il padre Angelo e il fratello Roberto.

All'inizio degli anni '60 ha realizzato i primi prodotti esclusivi dell'azienda: le chiusure di garanzia per alcolici.

Vent'anni dopo la 'Guala' è diventata leader mondiale nell'industrializzazione del prodotto e nell'automazione del processo con stabilimenti in Spagna, Brasile, Colombia, Stati Uniti e India.

Piergiacomo Guala ha brevettato nuovi articoli in plastica rigida e flessibile in vari settori, raggiungendo quote di mercato significative anche in Europa.

Ha fondato il Consorzio Proplast, uno dei più importanti Centri di ricerca e servizi del settore.

Nel 1997 gli è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Nel 2002 è stato insignito della laurea honoris causa in Ingegneria meccanica dal Politecnico di Torino.

Piergiacomo Guala è stato anche presidente del Conservatorio 'Vivaldi' di Alessandria.



