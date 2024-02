Alberi corso Belgio, ripreso l'intervento e le proteste

È ripreso questa mattina a Torino l'intervento di potatura e di abbattimento degli alberi di corso Belgio che, in base agli accertamenti dei tecnici del Comune, risultano a pericolosità elevata. Le operazioni sono iniziate nelle prime ore della giornata, con un folto presidio delle forze dell'ordine, e accompagnate dalle proteste, a suon di pentole, coperchi e invettive, del gruppo di cittadini riunito nel comitato Salviamo gli alberi. "Il pericolo non esiste, è stato costruito e una nostra perizia dice che sono solo due gli alberi che volendo sono da abbattere", sostengono i manifestanti, spiegando di aver anche "richiesto al giudice l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'abbattimento dei 17 aceri, con il deposito della controperizia".

Sul tema è intervenuto anche il sindaco Stefano Lo Russo nella diretta radio del martedì. "Noi abbiamo un obbligo, ed è garantire l'incolumità delle persone - sottolinea -. Le perizie dimostrano che alcuni alberi sono ad altissimo rischio caduta quindi stamattina stiamo procedendo al taglio di quelli a rischio crollo. Ci scusiamo per il disagio, ma non ci sono alternative, compito dell'amministrazione è innanzi tutto garantire la sicurezza dei cittadino e le evidenze che abbiamo noi sono piuttosto preoccupanti". Anche l'assessore al Verde, Francesco Tresso ribadisce che "la nostra priorità resta quella di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

L'abbattimento non è mai un'operazione che si fa a cuor leggero ma, come abbiamo avuto modo di spiegare più volte, valutazioni approfondite ce ne fanno ravvisare la necessità e l'urgenza".





